بيجو تكشف عن E-Legend أحدث سيارة كهربائية من إنتاجها





كشفت شركة "بيجو" الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن أحدث سيارة كهربائية من إنتاجها والمستوحاة من تصميم أيقونتها الشهيرة 504.





وأطلقت الشركة الفرنسية على سيارتها الجديدة E-Legend، والتي كشفت عنها رسميًا ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات في مطلع أكتوبر الماضي.





وبحسب موقع متخصص في عالم السيارات، اعتمد تصميم السيارة الجديدة بشكل كبير مع طراز بيجو 504 التي بدأ إنتاجها في عام 1968 واستمر حتى عام 1983، وظلت متداولة في الأسواق حتى عام 2006 قبل أنت يتوقف بشكل نهائي.





الشركة الفرنسية أضافت إلى سيارتها الكوبية الجديدة لمسات عصرية برزت بوضوح في مقدمتها التي زينت بمصابيح جريئة من الليد ذات طابع هجومي.





وقال جون فيليب إمباراتو، الرئيس التنفيذي لبيجو إن " E-Legend هي المستقبل الذي تخطط له بيجو.

وتتمتع مقصورة السيارة الجديدة بباقة كبيرة من التكنولوجيات، أبرزها الشاشات التي تعمل باللمس ذات النظام الذكي للتواصل مع السائق والأجهزة الذكية.





وتتميز كهربائية بيجو بقدرتها علي قيادة نفسها ذاتيًا، وتوفر مساحات كبيرة لركابها خاصة مع إمكانية إخفاء عجلة القيادة.





وتستمد السيارة طاقتها من محرك كهربائي يولد قوة 462 حصان، وبفضل هذه القوة تتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر/س في أقل من 4 ثوان، وتبلغ سعرتها القصوي 220 كيلومتر/س.





وبفضل التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع بطاريات السيارة تتمكن من قطع مسافة 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة، كما يمكن شحن السيارة بتقنية الشحن السريع لمدة 25 دقيقة لتقطع بعدها مسافة 500 كيلومتر متواصلة.



