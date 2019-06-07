6 نصائح فعالة تساعد على تحسين نوم طفلك.. تعرفي عليها





يتزايد الوعي بأهمية النوم لبناء ونمو جسم الطفل، وحمايته من مجموعة واسعة من المشاكل الصحية لاحقاً. ونظراً لأن الصغار يتعرّضون في العصر الحديث لعوامل عديدة لا تساعدهم على الاستغراق في النوم بسهولة، وقد يتسبب الصيف في إطالة وقت السهر، إليك مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تحسين نوم الطفل:





1- تفيد دراسات بأن التمارين والألعاب الرياضية تساعد الطفل على النوم مبكراً بمعدل 18 دقيقة.





2- التعرّض لضوء الشمس في النهار أو قبل الغروب من العوامل التي تساعد على ضبط دورة النوم والساعة البيولوجية.





3- لا تكافئ الطفل بتقديم الحلوى أو المشروبات الغازية كالكولا والسفن أب. تحتوي هذه المشروبات على كافيين وسكر، ما يزيد الاستعداد للسهر.





4- من الضروري أن تحافظ الأسرة على عادات النوم بتعتيم الإضاءة قبل موعد النوم بنصف ساعة على الأقل، وتهدئة الأصوات، والاستماع لموسيقى هادئة أو القراءة الخفيفة، والاستيقاظ مبكراً في الصباح.





5- لا ينبغي للطفل أن يشاهد فيلم يحتوي على مشاهد عنف أو رعب قبل النوم.



