رسالة قوية من مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"التنظيمات الإرهابية"
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:30 ص
هدى عبدالرازق
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ثمن اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قيام الأجهزة الأمنية بالثأر لشهداء كمين العريش بتلك السرعة، حيث تم تصفية 19 إرهابيا.
وأشار "المقرحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صحافة الغد" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن الفيديوهات المسربة، والتي أذعيت على القنوات الإخوانية عن الحادث الإرهابي لا تشكل الحقيقة، وكان المقصود منها ضرب الروح المعنوية للقوات الأمنية، والشعب المصري، ولكن الرد عليهم جاء سريعًا.
ووجه رسالة إلى التنظيمات الإرهابية، والمواقع والقنوات الإخوانية التي روجت لنشر الأكاذيب عن الحادث، قائلا: "موتوا بغيظكم.. ثأرنا لأولادنا".
وأشار "المقرحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صحافة الغد" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن الفيديوهات المسربة، والتي أذعيت على القنوات الإخوانية عن الحادث الإرهابي لا تشكل الحقيقة، وكان المقصود منها ضرب الروح المعنوية للقوات الأمنية، والشعب المصري، ولكن الرد عليهم جاء سريعًا.
ووجه رسالة إلى التنظيمات الإرهابية، والمواقع والقنوات الإخوانية التي روجت لنشر الأكاذيب عن الحادث، قائلا: "موتوا بغيظكم.. ثأرنا لأولادنا".
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