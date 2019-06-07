برشلونة يفاوض الحارس التاريخي
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:15 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مع جيانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكدت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أن برشلونة يفاوض الحارس التاريخي بوفون لضمه في الصيف بعد أن أعلن رحيله عن صفوف النادي الباريسي هذا الصيف وذلك ليكون خليفة للهولندي ياسبر سليسين.
Advertisements
- بوفون يقترب من مزاملة محمد صلاح
- "بوفون" يقترب من باريس سان جيرمان
- حارس السويد يتصدر قائمة بدائل "أليسون" في روما
- برشلونة يتخلص من حارسه
- باريس سان جيرمان في ورطة جديدة
- الضرائب تهدد باريس سان جيرمان
- هل يعود بوفون إلى يوفنتوس في الموسم المقبل ؟
- بوفون يحسم مستقبله مع سان جيرمان
- باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع حارس ريال مدريد