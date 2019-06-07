دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مع جيانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.









وأكدت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أن برشلونة يفاوض الحارس التاريخي بوفون لضمه في الصيف بعد أن أعلن رحيله عن صفوف النادي الباريسي هذا الصيف وذلك ليكون خليفة للهولندي ياسبر سليسين.



