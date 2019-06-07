لاسارتي يطلب ضم نجمي الإسماعيلي ودجلة و5 لاعبين آخرين للأهلي

وضع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ملف التعاقدات قبل الموسم الجديد أمام لجنة التخطيط التى شكلها مؤخراً برئاسة طه إسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكلفها بدراسة كل الصفقات اللازمة لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد، وكذلك الوقوف على موقف اللاعبين المرشحين للخروج من القائمة، وتجهيز تقرير شامل بهم لمناقشته مع رئيس النادى تمهيداً للسير فى تدعيم الفريق، و"غربلة" العناصر الموجودة به قبل الموسم الجديد.

من جانبه، طلب الأوروجويانى مارتن لاسارتى التعاقد مع 7 لاعبين فى 7 مراكز مختلفة مع بداية الموسم المقبل فى مراكز الظهير الأيمن والمدافع والمهاجم الصريح ولاعب الوسط المدافع، ومن بين المراكز لم يرشح المدرب من العناصر سوى محمد عبدالعاطى، لاعب الوسط المدافع بنادى وادى دجلة، ومحمد صادق، جوكر الإسماعيلى، الذى يجيد فى أكثر من مركز بوسط الملعب وعلى أطراف الملعب، وبالفعل فتح مسئولو الأهلى خطاً من المفاوضات خلال الأيام الأخيرة مع إدارة وادى دجلة التى لا تمانع فى رحيل اللاعب لكن بشرط الاتفاق على المقابل المادى المناسب، من أجل تحقيق العائد المناسب للفريق.