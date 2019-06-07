ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. رامي مالك مع حبيبته لوسي بوينتون في شوارع نيويورك

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:16 ص
شاهد.. رامي مالك مع حبيبته لوسي بوينتون في شوارع نيويورك
رامي مالك
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
ظهر الممثل العالمي ​رامي مالك،​ مع صديقته لوسي أثناء وجودهما في شوراع مدينة نيويورك وتحديداً داخل شارع برودواي الشهير بعدسات الباباراتزي، وكانت الأخبار أكدت أنهما مرتبطان منذ فترة .

ويستعد رامي مالك للزواج من حبيبته الممثلة لوسي بوينتون قبل نهاية العام الحالي.

وأفاد موقع عالمي أن رامي دائما ما يتحدث مع لوسي عن فكرة الزواج، والتي رحّبت بدورها بهذا القرار المصيري.

رامي ولوسي كانا قد تعارفا خلال تصوير فيلم "Bohemian Rhapsody"، وجسدا شخصيتي فريدي ميركوري وماري أوستين اللذين جمعتهما علاقة عاطفية، وحينها اشتعلت نبضات الحب عندهما وقررا الارتباط.

يذكر أن مالك كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody".

شاهد.. رامي مالك مع حبيبته لوسي بوينتون في شوارع نيويورك
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
-
x
20:15
-
العراق
سلوفاكيا
-
x
20:30
-
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
أمريكا
-
x
17:30
-
الاكوداور
السنغال
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية