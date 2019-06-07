شاهد.. رامي مالك مع حبيبته لوسي بوينتون في شوارع نيويورك

ظهر الممثل العالمي ​رامي مالك،​ مع صديقته لوسي أثناء وجودهما في شوراع مدينة نيويورك وتحديداً داخل شارع برودواي الشهير بعدسات الباباراتزي، وكانت الأخبار أكدت أنهما مرتبطان منذ فترة .





ويستعد رامي مالك للزواج من حبيبته الممثلة لوسي بوينتون قبل نهاية العام الحالي.





وأفاد موقع عالمي أن رامي دائما ما يتحدث مع لوسي عن فكرة الزواج، والتي رحّبت بدورها بهذا القرار المصيري.





رامي ولوسي كانا قد تعارفا خلال تصوير فيلم "Bohemian Rhapsody"، وجسدا شخصيتي فريدي ميركوري وماري أوستين اللذين جمعتهما علاقة عاطفية، وحينها اشتعلت نبضات الحب عندهما وقررا الارتباط.





يذكر أن مالك كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody".



