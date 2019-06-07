زينة تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالتحريض على سرقة انسيال (صورة) ألماظ
الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:46 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
ردت الفنانة زينة، على التهمة الموجها إليها، والتي تفيد بتحريضها أحد الخادمات بسرقة أحد محلات المجوهرات في منطقة القطامية.
واتهمت "زينة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رجل الأعمال الذي اتهمها بسرقة محله بأنه على علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية.
وكتبت زينة، في منشورها عبر فيسبوك: «هم دول العيلة المحترمة نهب أراضي الدولة.. نقل المأجورين في اعتصام رابعة، وآخرتها ياخدوا مني فلوس يا إما يتهموني».
وتابعت: «كان ربنا نصر ظالم قبل كده عشان ينصر ناس زيكم.. استنوا مني قضية الرد والبلاغ الكاذب.. هو اتهام الناس بقي سهل أوي كده.. ده أنا جبت تاريخكم المشرف».
يذكر أن اتهامات قد وجهت للفنانة زينة بالتحريض على السرقة والاستيلاء على "انسيال ألماظ" من داخل فيلا سيدة بـ"كمبوند القطامية هايتس".
Advertisements
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس
- محمد محمود عبد العزيز بعد نجاح "الأب الروحي 2": مش هقدر أخبي فرحتي بتامر حمزة
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بالجمالية
- حبس عامل وربة منزل بتهمة بيع مجوهرات مسروقة في الجمالية
- عاجل.. بلاغ يتهم زينة بالتحريض على السرقة
- شاهد يفجر مفاجأة في اتهام زينة بالتحريض على السرقة
- النيابة تتسلم تحريات المباحث في اتهام زينة على تحريض سرقة "انسيال ألماظ"
- أول رد من محامي "زينة" بعد اتهامها بتحريض خادمة على السرقة