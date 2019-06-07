شاهد.. لقاء الخميسي تستقبل عيد الفطر بـ"تاتوه" (صورة)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:40 ص
الفجر الفني
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها خلال احتفالها بعيد الفطر المبارك.
ونشرت "الخميسي"، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، ونالت إعجاب عدد كبير من جمهورها.
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