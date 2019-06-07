أول رد من محامي "زينة" بعد اتهامها بتحريض خادمة على السرقة

أصدر محامي الفنانة "زينة"، عاصم قنديل، بيان رسمى، بعد نشر عدد من المواقع الاخبارية ما يفيد باتهام موكلته بتحريض أحد الخادمات لسرقة أحد محلات المجوهرات.

نفى خلال البيان ما نشر مؤخرًا ببعض المواقع الصحفية من أخبار ملفقة ضد الفنانة زينة، تفيد ادعاء صلتها بإحدى الخادمات التي نسبت لها واقعة سرقة من منزل مخدومتها.





وقال البيان، إنه لم يحدث أن الفنانة زينة على أى صلة رسميا بالموضوع الذي تناولته هذه المواقع بالنشر ، وبالتالى فإنها لم تستدعى أمام أي جهة أو من أي مسئول .





وأضاف البيان أن الخادمة المتهمة سواء كانت الاتهامات الموجهه إليها حقيقية أم ملفقة لم تلتحق بالعمل لدى الفنانه زينة، ولاتوجد لديها ولا علاقة لها بها، موضحا أنه أيا كانت علاقة الخادمة بصاحبة العمل فإنه لا يجوز الزج باسم الفنانه زينة في نزاع لا يعرف أسبابه .





وختم محامى "زينة" بيانه قائلا، إنه ترتيبا علي ما تقدم فإن الرد النهائي سوف يكون حالما تتضح الأمور رسميا، وبعد أن نتمكن من مطالعة الأوراق، وحتى هذا الوقت فإن الفنانة زينة تحذر أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة ضد أي شخص أو موقع حاول أو يحاول أن ينال منها بالسب أو القذف أو البلاغ الكاذب أو التلفيق او التشهير .



