حاول إبهار الحكام فدفن نفسه حيا بالرمال (فيديو)







وقام المتسابق بتقييد يديه بالسلاسل، ودفن نفسه حيا داخل صندوق من الزجاج ملأه بالرمال، معلق في الهواء، وسط صيحات وقلق وخوف من المتابعين.



وبعد عدة ثواني استطاع المتسابق أن يفلت يديه من القيود ويسحب أداة تفرغ الرمال من الصندوق الزجاجي وسط انبهاء شديد من الحاضرين العرض.

حاول أحد المتسابقين في برنامج "Britain's Got Talent"، إبهار المشاهدين ولجنة التحكيم ولكن بطريقة غريبة جدًا.