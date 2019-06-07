ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حاول إبهار الحكام فدفن نفسه حيا بالرمال (فيديو)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:40 ص
حاول إبهار الحكام فدفن نفسه حيا بالرمال (فيديو)
حاول إبهار الحكام فدفن
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
حاول أحد المتسابقين في برنامج "Britain's Got Talent"، إبهار المشاهدين ولجنة التحكيم ولكن بطريقة غريبة جدًا.


وقام المتسابق بتقييد يديه بالسلاسل، ودفن نفسه حيا داخل صندوق من الزجاج ملأه بالرمال، معلق في الهواء، وسط صيحات وقلق وخوف من المتابعين.

وبعد عدة ثواني استطاع المتسابق أن يفلت يديه من القيود ويسحب أداة تفرغ الرمال من الصندوق الزجاجي وسط انبهاء شديد من الحاضرين العرض.
Advertisements
المزيد عن: مسابقة عرض توك شو أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
3
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي