النيابة تتسلم تحريات المباحث في اتهام زينة على تحريض سرقة "انسيال ألماظ"
الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:56 ص
داليا عادل
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تسلمت نياية القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة اتهام الفنانة "زينة" بتحريض خادمة أجنبية على سرقة "انسيال ألماظ" من داخل فيلا جواهرجي شهير وسيدة أعمال بكمبوند "القطامية هايتس".
واوضحت التحريات، أن فرد أمن بالكمبوند محل السرقة شاهد الخادمة تستقل سيارة "جيب" بعد هروبها من الفيلا.
وتبين من خلال فحص لوحات السيارة بعد تفريع الكاميرات، أنها ملك وسام رضا إسماعيل، الشهيرة بـ "زينة"، الممثلة المصرية.
واوضحت التحريات، أن فرد أمن بالكمبوند محل السرقة شاهد الخادمة تستقل سيارة "جيب" بعد هروبها من الفيلا.
وتبين من خلال فحص لوحات السيارة بعد تفريع الكاميرات، أنها ملك وسام رضا إسماعيل، الشهيرة بـ "زينة"، الممثلة المصرية.
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