فيلم "كازابلانكا" يحقق أعلى إيراد يومي في السينما المصرية
الخميس 06/يونيو/2019 - 11:59 م
محمد النجدي
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استطاع النجم أمير كرارة، أن يحصد نسب مشاهدة عالية بفيلمه الجديد الذي يخوض به سباق عيد الفطر المبارك، والذي يحمل اسم "كازابلانكا".
وأعلنت فضائية "dmc"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الإيراد اليومي لفيلم "كازابلانكا"، وصل لـ6 مليون و700 ألف جنيه، ليتصدر أعلى إيراد يومي في السينما المصرية.
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