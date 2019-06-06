فيلم "كازابلانكا" يحقق أعلى إيراد يومي في السينما المصرية





وأعلنت فضائية "dmc"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الإيراد اليومي لفيلم "كازابلانكا"، وصل لـ6 مليون و700 ألف جنيه، ليتصدر أعلى إيراد يومي في السينما المصرية.

استطاع النجم أمير كرارة، أن يحصد نسب مشاهدة عالية بفيلمه الجديد الذي يخوض به سباق عيد الفطر المبارك، والذي يحمل اسم "كازابلانكا".