نتنياهو يعرض على وزير إسرائيلي منصبا رفيعا

كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عرض على جلعاد إردان وزير ما يسمى بـ"الأمن الداخلي" أن يشغل منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بدلا من داني دانون.

ووفق موقع (واللا) العبري، فإن نتنياهو التقى إردان، واقترح عليه أن يصبح سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.