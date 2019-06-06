رسامة كاهن جديد لكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك في أسوان

احتفلت اليوم الخميس، الكنيسة القبطية الكاثوليكية والأباء والاخوة اليسوعيين بايبارشية طيبة للاقباط الكاثوليك، بالسيامة الشماس ماريو بولس اليسوعي بوضع يد صاحب النيافة الانبا عمانوئيل عياد، مطران ايبارشية طيبة للاقباط الكاثوليك، ليكون قساً علي كنيسة الملاك ميخائيل بنجع الصياغ بالاقصر وذلك بحضور العديد من الإباء الاجلاء و عدد من الرهبان و الراهبات و عائلة الشماس مع شعب الكنيسة المحتفل .





واحتوى اليوم على القداس الإلهي الاحتفالي الذي تخلله مراسم السيامة الكهنوتية للشماس بيد صاحب النيافة الانبا عمانوئيل و الالحان الاحتفالية الطقسية من شمامسة الكنيسة والعديد من الكلمات.





واختتم اليوم بتهنئة نيافة الانبا عمانوئيل للشماس والعائلة والكنيسة معبرا عن سعادته بتلك السيامة و معطيا البركة الختامية للحضور ، تلاها استقبال التهاني والتقاط الصور التذكارية مع الكاهن الجديد الاب ماريو بولس.



