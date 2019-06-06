"الليرة" التركيا تواصل خسائرها أمام الدولار وتهبط 0.85%
الخميس 06/يونيو/2019 - 10:46 م
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واصلت الليرة التركيا خسائرها، اليوم الخميس، أمام الدولار
الأمريكي، وسط حالة من عدم التفاؤل بالأداء الاقتصادي بسب الخلافات السياسية التركيا
مع الولايات المتحدة.
وبلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة 5.7782 ليرة مرتفعًا
بنسبة 0.85% عن تعاملات الأمس.
وكانت الليرة شهدت خسائر بنحو 2.1% من قيمتها أمام الدولار
رغم محاولة البنك المركزي التركي ضخ سيولة من العملة الصعبة بالمصارف لوقف حد لخسائر
الليرة المتواصلة.
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