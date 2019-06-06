سيارة تدهس طفلاً أثناء لهوه بمنطقة عين حلوان



البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى النصر العمالي، مفادها، وصول طفل، مصابا بغيبوبة، وحالته حرجة، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال لهوه بمنطقة عين حلوان، صدمته سيارة ملاكي، وقام السائق، بنقل الطفل للمستشفى العام، وجارٍ تكثيف الجهود للوصول لهوية الضحية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.



تعرض طفل في مقتبل العقد الأول من العمر، لحادث دهس، أثناء لهوه بمنطقة عين حلوان، مما تسبب في دخوله في غيبوبة تامة، ونقله إلى مستشفى النصر العمالي، في حالة خطرة.