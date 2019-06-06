القوات الأفغانية تقتحم أحد سجون طالبان
الخميس 06/يونيو/2019 - 09:38 م
وكالات
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اقتحمت قوات العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الخميس، أحد السجون التابعة لحركة طالبان في إقليم باكتيا
جنوب شرق البلاد.وقالت العمليات الخاصة الأفغانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس"
الأفغانية، إنها اقتحمت السجن الواقع في بلدة زورمات التابعة لإقليم باكتيا خلال عملية شنتها في وقت
متأخر من ليل أمس وتمكنت من تحرير شخص واحد كان محتجزا لديها.
وأضافت أنها تمكنت أيضا من تدمير سجن آخر ومجمع تابعين للحركة خلال العملية نفسها.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني تحرير 83 شخصا كانوا معتقلين في
أحد سجون طالبان بإقليم فاراياب شمال البلاد، خلال عملية شنها الفيلق بدعم من قوات التحالف الدولي.
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