وزارة "الصناعة" شركات مجارية تعد بضخ استثمارات بمصر والانتهاء من اتفاق توريد 1300 عربة سكك حديد شهر الحالى
كشف وزير الصناعة، اليوم الخميس، عن استعداد شركتين من المجر لضخ استثمارات جديدة بمصر، بجانب الأنتهاء من صياغة الاتفاق النهائي لتمويل صفقة توريد1300 بلادة عربة سكك حديد خلال الشهر الحالي.
وجائت تلك التصريحات للوزير عمرو نصار على هامش زيارة لروسيا
للمشاركة في منتدي سان بطرسبرج الاقتصادي، والتى تجري فاعليتة خلال اليومين
القادمين، حيث التقي بوزير الصناعة وزير الخارجية والتجاري المجري.
وقال الوزير خلال بيانًا صحفى له، إن الشركتين يعملان في
مجال الاضاءة والاتوبيسات والشاحنات، وسيقومون بنقل إنتاجهم إلى مصر خلال زيارتهم
المتوقعة هذا الشهر لاستعراض الفرص الاستثمارية بالبلاد.
ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المجارية بمصر نحو 41.5 مليون
دولار في عدد 60 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة.
وتابع "نصار" ’’أن وزير الصناعة المجري أوضح
أنه تم الاتفاق على الانتهاء من الصيغة النهائية الشهر الحالى لاتفاق تمويل صفقة القطارات
لمصر هي الأكبر في تاريخ هيئة السكك الحديد
بالأشتراك بين المجر وروسيا.‘‘
وكان وزارة النقل وقعت في عام 2018 صفقة مع روسيا والمجر
لتوريدهم 1300 عربة سكك حديد بقيمة 1.2 مليار دولار، والتى تأتي ضمن خطتها لتطوير هيئة
السكك الحديدة.
- كواليس تأجيل توقيع عقد توريد 1300 عربة سكك حديد لنهاية سبتمبر
- بحضور رئيس الوزراء.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية
- كواليس مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة مع التحالف الروسي
- "الوزير": وصول الدفعة الأولى من عربات أضخم صفقة سكك حديد ديسمبر المقبل
- "الوزير": الاستغناء عن قطارات الضواحي "الصفراء اللون" بعد توريد عربات الصفقة الروسية المجرية الجديدة
- أستاذ هندسة طرق: السكة الحديد تعمل بـ40% من طاقة الجر لديها
- وزير النقل يتابع اللمسات الأخيرة لصفقة توريد وتصنيع 1300 عربة قطار
- عاجل.. المترو: انتحار مواطن بمحطة غمرة
- اجتماع موسع لـ"النقل" مع وفد شركة "ترانسماش" لمتابعة تنفيذ عقد توريد وتصنيع 1300 عربة
- مصر تشارك في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى