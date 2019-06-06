جمصة تتزين وتفرح في ثاني أيام العيد (صور)

قالت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصه، إن العمل على قدم وساق طوال اليوم لمتابعة استمرار نظافة شوارع المدينة والطريق الدولي الساحلي والمدخل الرئيسي ومختلف مناطق وشوارع جمصه خلال أيام عيد الفطر وموسم الصيف.





وأضافت أنه يتم التأكد بشكل منتظم من مستوى جاهزية الفنادق والشقق السكنية للاقامة، والملاهي وألعاب الأطفال ووسائل الترفيه المتنوعة والأسواق،واكدت أن العمل لم يتوقف خلال أيام العيد وطوال الاجازة في أعمال الحدائق العامة بالمدينة للحفاظ على استمرار نظافتها.





وأشارت رئيس مدينة جمصه إلى أنه يتم متابعة مستوى دورات المياه العمومية بطول الشاطئ والكورنيش أولا بأول والتأكد من انتظام عمل الحمامات،وأكدت على تواجد فرق الإنقاذ البحري على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة.





وقالت إنه تم التشديد على فرق الإنقاذ وأبراج المراقبة للشاطئ حيث يتواجد 100 منقذ علي أبراج المراقبة بوضع رايات الإنذار باللون الأحمر في حالة إرتفاع مستوى الأمواج وتنبيه المصطافين لأخذ الحيطه والحذر للحفاظ علي أرواحهم.



