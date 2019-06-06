خبير تنمية بشرية يبشر بنقلة حضارية لمتحدي الإعاقة بسبب كارت الخدمات المتكاملة
الخميس 06/يونيو/2019 - 08:04 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد عيسى، خبير التنمية البشرية، إن تخصيص كارت خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، يضمن لتلك الفئة حصولهم على حقوقهم يعد خطوة مهمة، ونقلة حضارية لهم.
وأشار "عيسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن العالم كله يتجه إلى تطبيق التكنولوجيا في حصول المواطن على الخدمات التي يحتاجها، مضيفا أنه يجب أن يكون لدينا ثقافة الاستمتاع بالتكنولوجيا خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى أنه لابد من تغيير نظرة المجتمع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أنه يجب أن نغير المفاهيم المتوارثة عن تلك الفئة، بشأن أنهم غير قادرون على الإنتاج.
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