لصاحبات البشرة الدهنية.. اختاري "الفاونديشن" المناسب لكِ
الخميس 06/يونيو/2019 - 07:49 م
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صاحبة البشرة الدهنية تنزعج أحيانًا من كثرة الشوائب والبثور التي تظهر على وجهها، لذا نعرض لكِ أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية، وهي ترتكز على المياه وخالية من الزيوت لتلائم نوع جلدكِ.
اختاري الفاونديشن المركب من السوائل والخالي من العيوب، لأنه يحتوي على جل سيروم ويساهم في جعل مكياجكِ يدوم طويلًا. كما أنّ مؤشر الحماية من الشمس فيه هو يكون بدرجة 30.
ويمكنكِ اختيار كريم أساس يناسب كلّ أنواع البشرة، ومنها بشرتكِ الدهنية، وذي تركيبة خفيفة وناعمة، لا يتجمّع على البشرة ولا يحتوي على أيّ نوع من الزيوت. ويرتكز على الماء والفيتامينين A وC.
كما يمكنكِ اختيار كريم أساس ذي تركيبة خفيفة الوزن، ترتكز على الماء بنسبة 80% لترطيب بشرتكِ الدهنية. وأن يكون مستحضرًا مضادًّا للمياه، ويدوم بالتالي طيلة اليوم. ومخصّصًا للتطبيق على الجسم.
وهناك فاونديشن يرتكز على المياه وهو خالٍ من الزيوت، ليمنح بشرتكِ إشراقة لا مثيل لها، وسحنة طبيعية رطبة. كما أنه يتضمّن مؤشر الحماية من الشمس بدرجة 15.
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