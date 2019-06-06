الرئيس المكسيكي يعد بحماية كرامة بلاده ضد ترامب

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مدينة مكسيكو سيتي، اليوم الخميس، أنه بصدد اتخاذ إجراء، للدفاع عن "كرامة المكسيك" و"صداقتها" مع الولايات المتحدة، بعد غد السبت في مدينة تيخوانا الحدودية.





وقال أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه يدعو حكام الولايات، والمشرعين، والقضاة، والعمال، والفلاحين، وكبار رجال المجتمع والدين والأعمال، إلى "عمل من أعمال الوحدة".

وأضاف أوبرادور إنه في ذلك اليوم، سيتخذ موقفاً من سياسة ترامب المتعلقة بالهجرة، وفق ما ذكر موقع صحيفة ميلينيو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن المحادثات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والمكسيكيين حول الهجرة تتقدم، لكن ليس بالقدر الكافي، فيما يعتزم فرض رسوم جمركية على الجار الجنوبي في الأسبوع المقبل، إذا لم يفعل المزيد للحد من تدفقات الهجرة.