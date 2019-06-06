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إنتر ميلان ينافس ريال مدريد على إيريكسن

الخميس 06/يونيو/2019 - 06:36 م
إنتر ميلان ينافس ريال مدريد على إيريكسن
اريكسن
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي ينافس ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إيركسين نجم ​توتنهام​ وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة اللاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي يطمح في الحصول على خدمات إيركسين ​نجم توتنهام في الفترة المقبلة، حيث أن توتنهام مستعد للتخلي عن نجمه الذي سينتهي عقده مع الفريق في الموسم المقبل مقابل 70 مليون يورو.

يذكر ان إيريكسن كان قد أعلن في تصريح سابق له أنه يرغب في القيام بتجربة جديدة.

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