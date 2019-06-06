رامي عياش وفيفي عبده يطرحان "ياسكاكر السكر" (فيديو)
الخميس 06/يونيو/2019 - 06:32 م
الفجر الفني
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طرحت اليوم شركتى "مزيكا وعالم الفن"، أغنية الفنان رامي عياش الجديدة والتي تحمل اسم "يا سكاكر السكر"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
"ياسكاكر السكر" من بين أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب".. ومفاجأة الفيديو كليب نجمة الاستعراض الفنانة فيفى عبده، التى شاركت فى تصويره وقدمت فاصلا من الرقص بمصاحبة مجموعة من الموديلز.
ومن المتوقع أن يحقق الكليب ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي، نظرًا لتألق رامي القوي في أدائه الغنائى, بالإضافة إلى خفة دم الفنانة فيفي عبده وتألقها في تقديم دورها فى الكليب.
"ياسكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، وتم التصوير فى بيروت، واستغرق يومان وهى من إنتاج شركتي "عالم الفن" و"مزيكا" فى أول تعاون بين النجم رامى عياش والمنتج الكبير محسن جابر.
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