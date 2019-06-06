ترامب يشعل الحروب التجارية ويعد الصين بمزيد من العقوبات الاقتصادية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بفرض رسوم جمركية أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الخميس ”في محادثاتنا مع الصين، يحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب“، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

وقال ترامب، قبل أن يصعد إلى طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار شانون الأيرلندي متجها إلى فرنسا للمشاركة في إحياء ذكرى يوم الإنزال ”لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق وأظن أن المكسيك ترغب بشدة في إبرام اتفاق“.

وفي بكين أبدت وزارة التجارة الصينية لهجة متحدية. وأبلغ جاو فنغ المتحدث باسم الوزارة الصحفيين ”إذا قررت الولايات المتحدة بشكل متعمد تصعيد التوترات، فإننا سنقاتل حتى النهاية“.

وأضاف قائلا ”الصين لا تريد خوض حرب تجارية، لكنها أيضا لا تخشاها. إذا قررت الولايات المتحدة بشكل متعمد تصعيد التوترات التجارية فإننا سنتبنى الإجراءات المضادة الضرورية وسنحمي بحزم مصالح الصين وشعبها“.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية أيضا تقريرا يوضح كيف استفادت الولايات المتحدة من سنوات من التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، قائلة إن المزاعم الأمريكية بأن الصين هي المستفيد في التجارة الثنائية لا أساس لها، حيث بلغ إجمالي عجز الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين نحو 26.9 مليار دولار خلال أبريل الماضي مرتفعًا بنسبة 26% عن الشهر السابق.