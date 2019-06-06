بصحبة الأهل والأصدقاء.. كيف احتفى المشاهير بـ"عيد الفطر"؟

احتفى عدد كبير من المشاهير في شتى المجالات، بعيد الفطر المبارك، كل منهم على طريقته، فمنهم من فضل قضاء إجازة العيد في بصحبة أسرتهم وأصدقائهم، بينما حزن البعض لما مرت به بلدنهم من ظروف صعبة "العيد يعني الفرح، لبنان حزين اليوم".

كارول سماحة تحتفي مع نجلتها

وفضلت الفنانة كارول سماحة، الاحتفال مع نجلتها، إذ نشرت صورة تجمعها بابنتها "تالا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت كارول على الصورة بقولها: "عيد سعيد مني ومن صغيرتي".

وليد أزارو يحتفل بالزي المغربي

حرص وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، على مشاركة جمهوره فرحة العيد، إذ نشر صورة له بالزي المغربي عبر صفحته الشخصية على الإنستجرام للاحتفال بعيد الفطر المبارك، معلقًا على الصورة قائلا، "عيد مبارك سعيد".

السباعي تحتفل مع والدتها وأصدقائها

وحرصت الفنانة ناهد السباعي، بالإحتفال بعيد الفطر المبارك، بصحبة والدتها وأصدقائها، ونشرت الصور عبر حاسبها الرسمي بإنستجرام.

وظهرت "ناهد" وهي ترتدي نفس الملابس، التي ترتديها والدتها، كما ظهرن جميعا يأكلن الكحك، وعلقت: "عيد سعيد للجميع".

احتفال الموزع أحمد إبراهيم مع أولاده

واحتفل الموزع أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، حيث نشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بطفليه من زوجته الأولى، معلقًا خلال احتفاله معهما بمناسبة عيد الفطر قائلًا: "حب حياتي".

مايا دياب حزينة على شعبها

كما عبرت الفنانة مايا دياب، عن حزنها الشديد بسبب العملية الإرهابية التي وقعت في لبنان، إذ تعرضت دورية قوى أمن داخلي بطرابلس لهجوم من قبل متشددين، نتج عنه مقتل اثنين من أفراد الأمن اللبناني.

وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": العيد يعني الفرح، لبنان حزين اليوم".

تريزيجيه يحتفل مع صديقيه

واحتفل محمود حسن "تريزيجيه" بأول أيام عيد الفطر مع صديقيه في الأهلي محمد هاني ومروان محسن، ونشر صورتين له معهما. كما قضى أحمد الشيخ أول أيام عيد الفطر، مع أصدقائه ونشر صورته معهم، عقب صلاة العيد مباشرة.

غضب محمد صلاح

ووجّه محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وهداف "البريميرليج"، التهنئة بمناسبة عيد الفطر، ولكنه عبّر عن غضبه بسبب عدم تمكنه من صلاة العيد، بسبب البعض الذي لم يقدّر خصوصية اللاعب لأنهم حرموه من أداء الصلاة، وعدم تمكنه من الخروج من البيت.