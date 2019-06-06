تعرف على أسعار "الدولار" بالبنوك في ثاني أيام عيد الأضحى

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحي، اليوم الخميس، بالبنوك والسوق السوداء.

وكانت البنوك أنهت تعاملاتها علي الدولار بداية من يوم الثلاثاء الماضي بالتزمن مع إجازة عيد الأضحي والتي تستمر حتي يوم السبت القادم.

وسجلت أسعار الدولار اليوم نفس الأسعار التي اغلقت البنوك تعاملاتها عليها قبل البداء بأجازة عيد الأضحي، حيث بلغ بالبنك المركزي نحو 16.82 للبيع و16.69 جنيه للشراء، وبمصرف ابوظبي الأسلامي 16.85 جنيه للبيع و 16.8 للشراء.

وبلغ سعر صرف الدولار بأكبر البنوك الحكومية هما البنك الأهلى المصري وبنك مصر نحو 16.73 جنيه للشراء و 16.83 جنيه للبيع، بينما سجل في بنوك القطاع الخاص نحو 16.79 جنيه للبيع و16.69 للشراء بالبنك التجاري الدولى، وسجل في بنكي عودة وكريدي أجريكول نحو 16.8 للبيع و16.7 للشراء.

وتشهد أسعار الدولار تراجعات قوية منذ بداية عام 2019 بتحسن إيرادات الدولة من العملة الصعبة وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين، مما جعلة يفقد أكثر من 100 قرشًا أمام جنيه حتى نهاية تعاملات يوم الأثنين.