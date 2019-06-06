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الأنبا توماس يهنّئ محافظ الفيوم بعيد الفطر المبارك

الخميس 06/يونيو/2019 - 04:57 م
الأنبا توماس يهنّئ محافظ الفيوم بعيد الفطر المبارك
الأنبا توماس يهنّئ محافظ الفيوم
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ماريان عيد
 
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توجّه أمس صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران الحيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك للسيد الوزير المحافظ اللّواء عصام سعد محافظ الفيّوم  وذلك للتّهنئة بعيد الفطر المبارك. 

كما توجّه نيافته لوكيل شيخ الأزهر في الفيوم فضيلة الشّيخ أحمد سعيد للتهنئة بالعيد 

رافق نيافته وفد رفيع المستوى الأب بطرس أنور الأب ارسانيوس مريد الأب روفائيل فوزي وبعض من الراهبات القبطيّات.
الأنبا توماس يهنّئ محافظ الفيوم بعيد الفطر المبارك
الأنبا توماس يهنّئ محافظ الفيوم بعيد الفطر المبارك
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