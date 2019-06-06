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بوتين يرغب بتحسن علاقة روسيا وبريطانيا

الخميس 06/يونيو/2019 - 04:47 م
بوتين يرغب بتحسن علاقة روسيا وبريطانيا
فلاديمير بوتين
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وكالات
 
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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أمله في أن يعمل رئيس وزراء بريطانيا المقبل على تحسين العلاقات بين البلدين التي توترت بشكل كبير في العام الماضي بعد تسميم جاسوس روسي سابق في إنجلترا، ألقت لندن باللوم فيه على موسكو.

ومن المقرر أن تستقيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذا الصيف، بعد فشلها في إقناع البرلمان بدعم اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان بوتين يتحدث إلى وسائل الإعلام على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي العالمي.

وتنفي روسيا أي تورط في تسميم سيرجي سكريبال وابنته في مارس 2018 في سالزبوري الإنجليزية.
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