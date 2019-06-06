"4 محطات نفقية ومول تجاري".. مترو مصر الجديدة نقلة جديدة لمنظومة الأنفاق المصرية

قررت وزارة النقل، تأجيل افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من هارون حتى نادي الشمس بمصر الجديدة أمام الجمهور لأجل غير مسمى، وذلك بعدما كان مخطط افتتاح المشروع أمام جمهور الركاب قبل نهاية شهر إبريل الماضي عقب تأكيدها إنتهاء اختبارات وتجارب تشغيل القطارات بمسار هذا المشروع، لحين انتهاء تشطيبات محطة هليوبوليس.

وترصد "الفجر"، أهم المعلومات عن مشروع مترو أنفاق مصر الجديدة الممتد بطول 4 كم شاملا 4 محطات نفقية، خلال السطور التالية.

4 محطات نفقية

يشمل مترو مصر الجديدة، 4 محطات نفقية، ابتداء من هارون، ونادي الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كيلومترات، ويتوافر فيها إجراءات الأمان بشكل كامل، وتشمل محطات المرحلة الرابعة، "هارون، هليوبوليس، ألف مسكن، نادي الشمس".

9 شركات منفذة

الجزء النفقي الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو شارك في تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية تقودها تحالف فرنسي بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه تشمل 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، كما أن أعمال التشغيل والصيانة مصرية 100% (مهندسون وفنيون وعمال وإداريون)

منظومة جديدة

سيعمل بمنظومة جديدة في إدارة وتشغيل المترو، تنفذ لأول مرة في مصر، من خلال أنظمة جديدة على أعلى مستوى تم اختبارها مرارًا، ويتم الآن مراجعة الأنظمة للاطمئنان على تجربتها بصورة جيدة.

اختبارات وتجارب

وأشارت مصادر، إلى أنه يتم الآن أيضا عمل اختبارات لمرور القطارات خلال فترة التجارب الحالية، بجميع المحطات للتأكد من سلامة التشغيل بنسبة 100%، كما تمت أيضا تجربة أنظمة التذاكر الجديدة بماكينات tmv، وكذلك أنظمة التحكم والمراقبة.

تطبيق تذكرة جديدة

كما أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه يجرى دراسة تطبيق سعر تذكرة جديد مع افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من محطة هارون حتى محطة نادي الشمس بمصر الجديدة، وأن الدولة ما زالت تدعم التذكرة التي قيمتها ٧ جنيه ب ٩ جنيهات، لافتًا إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة مع الهيئة القومية للانفاق، أي قد يصل سعر التذكرة بعد الزيادة لـ16 جنيها.

تكلفة التنفيذ

بدأت أعمال تنفيذ هذه المرحلة في يوليو 2015، وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو ممولة من الخزانة العامة للدولة، وكما يأتي التشغيل التجريبي، ضمن حرص الوزارة على التأكد من سلامة وآمان السكة، والأرصفة، والتأكد من سلامة الأنظمة الكهربائية.

سلالم متحركة

وتتمتع محطات المرحلة بسلالم متحركة من الشارع حتى صرف التذاكر والرصيف، ومكيفات هوائية بكل محطة، وأيضا جميع القطارات مكيفة.

أسانسير

كما تشمل هذه المرحلة، عدد 2 مصاعد "أسانسير" في كل محطة (أحدهما للتوصيل لأماكن صرف التذاكر، والآخر للتوصيل للرصيف).

ماكينات آلية

وايضا يتم توفير وجود الماكينات الآلية لصرف التذاكر VTM لتخفيف الضغط على شباك التذاكر.

مول تجاري

وتشمل هذه المرحلة، مول تجاري بالمحطات الكبرى، ومجهز بعيادات طبية، ومصمم على الطراز الأوروبي، وتركيب بوابات الكارت الذكي.

كما أجريت جميع تجارب التشغيل التجريبي واختبارات لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والأنظمة الكهروميكانيكية بهذه المرحلة، وأصبح المشروع جاهزًا للافتتاح.