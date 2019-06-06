ثاني أيام عيد الفطر.. أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يونيو 2019
الخميس 06/يونيو/2019 - 03:27 م
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ارتفع سعر الذهب في المحلات خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مقارنة بالامس بجنيه واحد فقط لعيار 21.
وفي تصريحات صحفية، أكد نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 622 جنيهًا مقابل 621 جنيهًا بالأمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 533 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 711 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 4976 جنيها.
وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم تحت أعلى مستوى في 15 أسبوعا الذي بلغته في الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأمريكية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.
وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1331.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 فبراير عند 1343.86 دولار في الجلسة الماضية.
وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1335.60 دولار للأوقية.
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