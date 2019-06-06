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مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:07 م
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة خليك إيجابى للقضاء على ملامح العشوائية
مبادرة خليك ايجابي
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أحمد الشيخ
 
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قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم إطلاق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية بمدينة 6 أكتوبر، مؤكداً أن المبادرة تهدف لتوحيد الجهود وتفعيل الدور الإيجابى للمجتمع مع الجهاز، من أجل الوصول بالمدينة إلى المظهر الحضارى اللائق.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن المبادرة تحث المواطنين على الحفاظ على نظافة المدينة، ومظهرها الحضارى، ومقاطعة التكاتك والباعة الجائلين، والمأكولات والمشروبات التى يبيعونها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وفى سياق التواصل المباشر مع سكان المدينة، والوقوف على مشاكلهم، والعمل على حلها، التقى رئيس الجهاز، بمجموعة من سكان الحى الثانى عشر، بمقر جهاز المدينة، بحضور المهندس خالد نايف، نائب رئيس الجهاز للطرق والمشرف على القطاع الشمالى، ومديرى الإدارات، ورئيس الحى الثانى عشر، وعضو مجلس الأمناء الممثل لقطاع السكان.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم خلال اللقاء، استعراض أهم المشكلات التى تواجه سكان الحى، وتتمثل فى مشكلات النظافة والإنارة والصرف الصحى، والجراجات والشقق المخالفة للنشاط، وشارع كان كان الذى تحول لسوق أثاث مستعمل، ومشكلة إيجار الشقق.

وأضاف الشربينى، أن حل مشكلة شارع كان كان، يكمن فى عمل سوق للأثاث، وبالنسبة لمشكلة الشقق المخالفة للنشاط أسفل العمارات، فيكمن الحل فى الأسواق التجارية التى سيتم طرحها قريباً، أما بالنسبة لمشكلة الإيجار، فسيتم تفعيل الاستعلام مع الجهات الأمنية.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنه من ضمن المشاكل التى تم عرضها، وجود الباعة الجائلين بجوار مدرسة أحمد زويل، وسيتم حلها من خلال عمل سويقة للخضار والأثاث، ومشكلة عدم وجود وحدة طبية لخدمة سكان الحى، حيث تم التوجيه بدراسة مشروع إنشاء وحدة طبية لخدمة الحى.

وأكد  الشربينى، ضرورة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع بالحى الثانى عشر، وضرورة رفع كفاءة واجهات العمارات، وكذا عمل صيانة دورية لشبكات (المياه، والصرف، والكهرباء، والإنارة)، مع التأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة بشكل دورى.

مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
مدينة 6 أكتوبر تطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على ملامح العشوائية
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