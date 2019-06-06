ماسك الموز لعلاج مشاكل البشرة.. جربيه

إذا كنت تعانين من حب الشباب، أما إذا كانت بشرتك دهنية، فيمكنك استخدام الموز كـ ماسك للوجه للسيطرة على الزيوت والحدّ من بروز الحبوب.





ترطيب البشرة: الموز غني بالبوتاسيوم والرطوبة، وبالتالي استخدامه سيساعد على ترطيب الجلد الجاف، مما يجعله ناعماً ونضراً. إذا كانت بشرتك مقشّرة وجافة، ضعي ببساطة قناع الموز على وجهك. للحصول على قناع الموز يكفي أن تهرسي موزة ناضجة في وعاء وتطبّقيه على وجهك، ولكن تجنبي المنطقة حول العين والفم. بعد عشر دقائق اغسلي وجهك بالماء البارد وتمتعي ببشرة ذات ملمس ناعم.





السيطرة على الزيوت: إذا كانت بشرتك دهنية وزيتية، استخدمي قناع الموز مع عصير الليمون والعسل على وجهك. الموز هو مقشر عظيم يساعد على الحدّ من فائض الزهم المتواجد على سطح الجلد. كما أنه يحتوي على الرطوبة، البوتاسيوم، وفيتامينات Eو C، وكلها تعزز وتساعد على جعل البشرة متوهجة. اهرسي موزة ناضجة، وضعي ملعقة كبيرة من العسل الخام ونصف ملعقة صغيرة من عصيرالليمون، امزجي المكوّنات جيداً وضعي الخليط على وجهك للحصول على وجه مذهل. اغسلي وجهك بقطعة قماش مبللة أو بالماء البارد.





مكافحة آثار الشيخوخة: الموز، الذي يعرف أيضا باسم البوتوكس الطبيعي، يحتوي على المغذيات التي تساعد على تلاشي بقع العمر ومنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد من التشكل. ادهني على وجهك قناع الموز لمكافحة الشيخوخة. قناع الموز يحتوي على موزة واحدة مهروسة، ملعقة صغيرة من عصير البرتقال، وملعقة صغيرة من اللبن الكثيف.





معالجة حب الشباب: الموز وقشوره علاجات منزلية ممتازة لعلاج حب الشباب والبثور. يمكنك وضع قشور الموز مباشرة من الداخل على حبّ الشباب لتخفيف الالتهاب وتدمير البكتيريا. أيضا، يمكنك استخدام قناع الوجه مع الموز المهروس والعسل والكركم لتفتيح البشرة والحدّ من حب الشباب وترطيب بشرتك. اغسلي وجهك جيداً بالماء البارد، واتركيه حتى يجف، وستلاحظين النتائج على الفور.





يخفف البقع الداكنة: سواء كانت ندبات حب الشباب، شامات صغيرة، بقع العمر، أو البقع الداكنة. للحد منها وتوحيد لون بشرتك يمكنك تطبيق قناع الموز المهروس على وجهك، على الأقل مرتين في الأسبوع.