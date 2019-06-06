ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

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استقبل ميناء دمياط اليوم الخميس، سفينتى حاويات وسفينة بضائع عامة، بينما غادر سفينة بضائع عامة.



كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176587، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53978 طنا.