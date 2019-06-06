"صندوق النقد" يكشف تأثير التعريفات التجارية على الركود الاقتصادي العالمي
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:06 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قالت كريستين لاجارد إن صندوق النقد الدولي لا يرى في الوقت الحالي تهديد حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية الآخذة في الاتساع.
وأوضحت مديرة الصندوق في مقابلة مع وكالة رويترز، أمس الأربعاء، أن التعريفات بين الولايات المتحدة والصين والرسوم الأمريكية المحتملة ضد المكسيك وكذلك تعريفات السيارات تقوض ثقة الشركات والسوق.
وتابعت: كما يمكن أن تؤدي مثل هذه التعريفات إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع حالياً أن يتحسن في العام المقبل.
وعند سؤال لارجاد عما إذا كانت إجراءات التعريفات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدفع الاقتصاد العالمي لمرحلة ركود اقتصادي، قالت: "نحن لا نرى ركوداً اقتصادياً".
وأضافت أن هناك تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي لكنه مع ذلك سيتوسع بنحو 3.3 بالمئة في نهاية هذا العام مع اقتصاد قوي في الولايات المتحدة بالتأكيد.
Advertisements
- "صندوق النقد": تصاعد التوترات التجارية يشكل خطراً متزايداً على الاقتصاد العالمي
- "النقد": التوترات التجارية المتصاعدة تقف عند "لحظة مخيبة للآمال"
- "النقد الدولى": الحرب التجارية تقلص النمو العالمي بنسبة 0.5%
- "النقد الدولى" يخفض توقعاته للنمو فى 2019.. ويستبعد ركودا وشيكا
- صندوق النقد يخفض من توقعات النمو العالمي خلال العام الجاري والمقبل
- "صندوق النقد" يحذر بريطانيا بِشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي
- صندوق النقد الدولى يحذر من تباطؤ الاقتصاد الصيني
- "النقد الدولى": يتوجب على الصين وأمريكا حل تواتراتهم لأنها تهدد الاقتصاد العالم
- عضو بالإحتياط الأمريكي: خفض سعر الفائدة الأمريكية قد يصبح حتميا