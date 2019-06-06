"صندوق النقد" يكشف تأثير التعريفات التجارية على الركود الاقتصادي العالمي

قالت كريستين لاجارد إن صندوق النقد الدولي لا يرى في الوقت الحالي تهديد حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية الآخذة في الاتساع.





وأوضحت مديرة الصندوق في مقابلة مع وكالة رويترز، أمس الأربعاء، أن التعريفات بين الولايات المتحدة والصين والرسوم الأمريكية المحتملة ضد المكسيك وكذلك تعريفات السيارات تقوض ثقة الشركات والسوق.





وتابعت: كما يمكن أن تؤدي مثل هذه التعريفات إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع حالياً أن يتحسن في العام المقبل.





وعند سؤال لارجاد عما إذا كانت إجراءات التعريفات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدفع الاقتصاد العالمي لمرحلة ركود اقتصادي، قالت: "نحن لا نرى ركوداً اقتصادياً".





وأضافت أن هناك تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي لكنه مع ذلك سيتوسع بنحو 3.3 بالمئة في نهاية هذا العام مع اقتصاد قوي في الولايات المتحدة بالتأكيد.