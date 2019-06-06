البدلة البيضاء.. خيار أنيق جربي تنسيقها كالنجمات (صور)

شهدت البدلة البيضاء رواجًا في جميع المناسبات، و نقدم لكِ عزيزتي أبرز إطلالات النجمات في البدلة البيضاء، فهي خيار انيق يمكنك اعتمادها لإطلالة مميزة.





سونام كابور في موضة البدلة البيضاء

نسقت النجمة سونام كابور البليزر الكاب من اللون الأبيض، مع بنطلون أبيض من دار "رالف أند روسو"، مع حذاء مول بـ مقدمة مدببة، ما جعل اطلالتها أنيقة وفريدة من نوعها.





جيجي حديد تواكب في موضة البدلة البيضاء

كما عوّدتنا عارضة الأزياء العالمية بالاطلالة في أزياء تواكب الموضة، وتناسب قوامها ولون بشرتها، أطلّت جيجي حديد ببدلة بيضاء، من الرأس إلى القدم مع حذاء مول ميتاليك، وشنطة يد صغيرة، جعلت من اطلالتها كلاسيكية وجذابة .









جيسيكا ألبا بصيحة البدلة الرسمية

ارتدت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا بـ صيحة البدلة من اللون الأبيض لاطلالة نهارية، وارتدت معها توب من اللون الأبيض، مع شنطة كبيرة من اللون البنّي.





البدلة بخطوط عمودية خيار موفّق أيضًا

إن كنتِ تفضّلين كسر اطلالة البدلة المونوكروم، يمكنكِ اختيار البدلة المؤلفة من بليزر بخطوط رفيعة عمودية من اللون الأسود، وتنسيقها مع بنطلون فضفاض من اللون الأسود، وتوب أسود .