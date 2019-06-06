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الإمارات تحتفل بزفاف أبناء محمد بن راشد اليوم

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:57 ص
الإمارات تحتفل بزفاف أبناء محمد بن راشد اليوم
محمد بن راشد وأبناءه
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الفجر الفني
 
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تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بزفاف أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بحسب ما أورده الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر".

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