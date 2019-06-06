آلاف المصطافين على شواطئ رأس البر بدمياط

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شهدت مدينة رأس البر توافد الآلاف من الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث ازدحمت شوارع المدينة وشواطئها بالمواطنين الذين توافدوا عليها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والقطاعات الخدمية لتوفير جميع سبل الراحة والأمان لرواد المدينة فضلا عن اتخاذ إجراءات السلامة بشواطئ رأس البر وتكثيف نقاط الانقاذ والاسعاف بها.



كما أكدت المحافظ أن مدينة رأس البر قد شهدت أعمال تطوير كبيرة بعدد من المناطق الحيوية بها وذلك بما يتناسب مع مكانة المدينة كمصيف متميز يحتل موقعا فريدا بالخريطة السياحية المصرية فضلا عن تطوير عددا من الخدمات بها لاستقبال موسم صيف ٢٠١٩.



الجدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض قد عقدت اجتماعا موسعا مطلع هذا الأسبوع لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك توجيه الأجهزة المختلفة بالتأكد من توافر الاحتياجات التموينية وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وكذلك تعزيز الخدمات المختلفة وتحقيق السيولة المرورية خاصة بمدينة رأس البر.