أسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس
الخميس 06/يونيو/2019 - 11:47 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصعد بنحو 5 دولارات بدعم التوترات التجارية إضافة لاحتمالية خفض معدلات الفائدة.
واستفاد المعدن النفيس من احتمالات خفض معدل الفائدة التي وضعها المستثمرين بعد تصريحات رئيس الفيدرالي والتي تؤكد على الحفاظ على التوسع الاقتصادي للولايات المتحدة.
وعززت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخراً من رهانات خفض الفائدة الأمريكية، حيث أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف للاقتصاد خلال شهر مايو/ آيار بأبطأ وتيرة في أكثر من 9 سنوات.
وعلى الجبهة التجارية، فإنه من المقرر أن يستأنف مسؤولون من الولايات المتحدة والمكسيك المحادثات في واشنطن اليوم بعد فشل مفاوضتهم بالأمس في التوصل إلى اتفاق في حين هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.
وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 0.4 بالمئة مسجلاً 1338.80 دولار للأوقية ليربح 5.20 دولار.
كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.3 بالمئة أو ما يوازي 4.39 دولار في تمام الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1334.71 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 20 فبراير/شباط الماضي في تعاملات أمس.
وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 بالمئة إلى 97.263.
Advertisements
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
- الذهب يرتفع فى نهاية التعاملات اليوم الأثنين
- الذهب يرتفع مع تراجع الدولار في 2018
- الذهب يرتفع تزامنًا مع تراجع الدولار
- الذهب يتراجع 6 دولارات بعد ارتفاع الدولار
- الذهب يواصل الارتفاع فى نهاية التعاملات مع زيادة الطلب
- الذهب يرتفع لأعلى مستوي في شهر عند التسوية
- أسعار الذهب تغلق علي ارتفاع بعد جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء
- أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
- أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 10-4-2019
- ارتفاع أسعار الذهب اليوم بعد مكاسب تجاوزت11 دولاراً