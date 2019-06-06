أسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصعد بنحو 5 دولارات بدعم التوترات التجارية إضافة لاحتمالية خفض معدلات الفائدة.





واستفاد المعدن النفيس من احتمالات خفض معدل الفائدة التي وضعها المستثمرين بعد تصريحات رئيس الفيدرالي والتي تؤكد على الحفاظ على التوسع الاقتصادي للولايات المتحدة.





وعززت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخراً من رهانات خفض الفائدة الأمريكية، حيث أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف للاقتصاد خلال شهر مايو/ آيار بأبطأ وتيرة في أكثر من 9 سنوات.





وعلى الجبهة التجارية، فإنه من المقرر أن يستأنف مسؤولون من الولايات المتحدة والمكسيك المحادثات في واشنطن اليوم بعد فشل مفاوضتهم بالأمس في التوصل إلى اتفاق في حين هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.





وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 0.4 بالمئة مسجلاً 1338.80 دولار للأوقية ليربح 5.20 دولار.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.3 بالمئة أو ما يوازي 4.39 دولار في تمام الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1334.71 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 20 فبراير/شباط الماضي في تعاملات أمس.





وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 بالمئة إلى 97.263.