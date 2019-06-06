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مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق رصاصة على إسرائيل

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:40 ص
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق رصاصة على إسرائيل
اللواء مجدي البسيوني
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن اختباء الإرهابيين وسط المزارع، يشبه اختباء الفئران في الجحور، لافتا إلى أن الإرهابيين لا يستطيعون التوغل داخل مصر.

وأضاف "البسيوني"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أن هؤلاء الإرهابيين لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على إسرائيل.

وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن طبيعة المنطقة تتيح لهم تنفيذ العمليات الإرهابية، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن الإرهابيين، مؤكدا أنه لا بد من تطهير 100% من سيناء، وأن 90% لا تكفي.
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