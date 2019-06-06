حكايات اليوم.. افتتاح كوبري قصر النيل.. واليوم العالمي للغة الروسية

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 6 يونيو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر، أبرزها دخول الجيش الإسرائيلي للقدس في ثاني أيام حرب الأيام الستة، فضلا عن ميلاد الفنانة عزيزة حلمي.

ميلاد عزيزة حلمي

والفنانة عزيزة حلمي، من مواليد 6 يونيو 1929، وولدت في الزقازيق في محافظة الشرقية مصر، واشتهرت بتأديتها المميزة لدور الأم. مشوارها الفني بدأ في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد حيث قدماها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دوراً في فيلم يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946.

افتتاح كوبري قصر النيل

في 6 يونيو 1933، افتتح الملك فؤاد يفتتح كوبري الخديوي إسماعيل الذي سمي كوبري قصر النيل فيما بعد، ويقع في بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة, يعد أول كوبري أنشأ في مصر للعبور على النيل، ويتميز بتلك التماثيل الأربعة للأسود القابعة عند مدخلي الكوبري المصنوعة من البرونز.

إسرائيل تدخل القدس

في مثل هذا اليوم عام1967، دخلت القوات الإسرائيلية القدس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصرح بأنهم استولوا على أورشليم وإنهم في الطريق إلى بابل، وذلك في ثاني أيام حرب الأيام الستة.

اليوم العالمي للغة الروسية

وفي إطار جُهُود الأمم المُتحدة لتعدّد اللُغات والثقافات، ولرفع مُستوى الوعي التّاريخيّ والثّقَافِيّ وإنجازات كُلّ لُّغة من اللُغات، وبناءً على مُبادرة اليُونيسكُو، المنظّمة العالميّة للتّربِية والثّقافة والعُلُوم، أعلن في 19 فبراير 2010 الاحتفال بكُلّ لُّغة من اللُغات الرّسميّة للأمم المُتحدة، وتقرّر تكريم اللُّغة الرُوسِيّة في 6 يُونيو الّذي يتزامن مع يوم ميلاد شاعر رُوسيَا العظيم ألِكسندر بُوشكِين.

حكم ضدر مروان البرغوثي

وفي 6 يونيو 2004، حكمت محكمة إسرائيلية على مروان البرغوثي بالمؤبد خمس مرات إضافة إلى 40 سنة إضافة على أحكام المؤبد.

ومروان البرغوثي هو سياسي فلسطيني، وأحد الرموز الفلسطينية في الضفة الغربية، وزعيم التنظيم في حركة فتح. وُلد في قرية كوبر الفلسطينية. لعب دورًا بارزًا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وعلى إثر ذلك قبضت السلطات الإسرائيلية عليه في عام 2002، وحكمت عليه بالسجن لخمسة مؤبدات؛ بتهمة القتل والشروع به.