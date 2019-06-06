هازارد يواجه مشكلة في ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن هناك معضلة تواجه الدولي البلجيكي إدين هازارد، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، في حالة انضمامه إلى ريال مدريد.





وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن القميص المفضل لإدين هازارد هو رقم 10ن ولكنه تم أخذه بالفعل، حيث ارتدى هذا القميص مع تشيلسي وبلجيكا.





لوكا مودريتش يرتدي هذا القميص بالفعل في ريال مدريد، ويعمل النادي الملكي الان على تقديم هازارد في سانتياجو برنابيو، وهو الأمر الذي سيثير اهتمام كل الجماهير.





قسم التسويق في ريال مدريد يريد زيادة مبيعات القميص إلى الحد الأقصى عند التوقيع مع هازارد، ولكن الرقم الوحيد المتاح حاليًا في الفرق هو 16.





ولكن هذ الرقم ليس له أي صلة بأي أسماء مشهورة في تاريخ ريال مدريد أو هازارد نفسه، ويفضل النادي الملكي تقديم اللاعب بالقميص الجديد والذي سيتم إصداره يوم الجمعة.





قد يتم التوجه بطلب إلى مودريتش من أجل التخلي عن القميص رقم 10 لمنحه إلى هازارد، ولكن هذا الأمر قد لا يعجب المشجعين.





ماريانو دياز أصر على استمراره في الموسم المقبل مع ريال مدريد، وقد يتخلى جاريث بيل عن القميص رقم 11 في حالة رحيله، ولكنه سيكون من نصيب فينيسيوس جونيور.





هازارد كان قد ارتدى القميص رقم 17 في أول موسم له مع تشيلسي، ولكن هذا القميص حاليًا يرتديه لوكاس فاسكيز، ولا يخطط ريال مدريد لإجبار أي لاعب على التخلي عن رقمه.





ولكن هناك بعض الضغوط كي تكون كل التفاصيل مرتبة عند تقديم هازارد رسميًا إلى الجماهير.