الطالع الفلكي الخَمِيس 6/6/2019..بَانْدُورَا جَمِيلَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى التاسعة و15 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الحادية عشرة و20 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو – 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 29 بَشْنَسْ قبطى، 6 حُزَيْرَان رُومى، 2 شوّال ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (يعنى ناوى تفضحنى فالعيلة؟) –لاياراجل إطمّن ، إنتا إتفضحت خلاص ، سنيّة مراتى مَبْيِتْبَلّشْ فِبؤّها فولة.(سمير غانم من فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين-1978)









*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*القمر فى السّرطان يعنى

رعاية الأسرة وترتيب المنزل والإتصال بالوالديْن ورعاية مصالحهم،الشمس ترمزللأب برج الأسد،القمر يرمزللأم برج السّرطان ،تقوية جذورنا العاطفيّة وتأمين ظهرنا من خلال تصفية خلافاتنا العاطفيّة من أيّة شوائب،هذا يشمل حبّك وعاطفتك لوالِدَيْك و لأولادك،زوجتك وشقيقتك وبنات وأبناء عمومتك وأصهارك ، مُروراً بالأصدقاء وزملاء العمل والجيران وإنتهاءً بحارس/بوّاب العمارة أو شحاذ يعتاد الوقوف قريباً من منزلك، العَطف/السّرطان/القمر/الأمُومَة تعنى عطفك وإهتمامك على كل مَا و مَنْ حولك بصورة تشمل الإنسان والحيوان و النبات وحتى الحجر وكأنك أم تخاف على ولدها ، غالباً تشعر برغبة شديدة فى إطعام القطط.





بالإضافة لمواليد العذراء والحمل والأسد فبرج السرطان مُستعدّ للتضحية بوقته وماله ونفسه لإنقاذ حيوان مُعرّض للخطر، لن يكتفِ بالتململ والرّثاء لكنه سينطلق فوراً لإنقاذ الحيوان المسكين ، مواليد السرطان والعذراء هم الأكثر نشاطاً فى المجالات الخيرية الخدمية دون مقابل مالى كدور رعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وشلاتر/ملاجئ القطط والكلاب وأكثر سخاءً فى الإنفاق المالى لإجراء العمليات الجراحية للمرضى وقضاء ديون الغارمين وهذه الأنشطة يزداد نشاطك فيها بصرف النظرعن برجك وقت حلول القمرفى بروج السرطان والعذراء والحمل ،وإن كان فعل الخيرلايرتبط بتوقيت مُعيّن إلا أوان ظهوره أمامك ، بمشيئة الله تَعَالى.









*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة آمال رمزى حَفِظَهَا الله ، إحتفالاً بفنانة من الزّمن الجميل فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم كمالات عباس نسيم و الشهرة آمال رمزى مع التنبيه أنها لاتُعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(أوامر عشتار)،(رقم ذهبى)،(قلعة القطط)،(قوّة ضاربة)،(شخص مُسَالِمْ)، (صاعقة برق)،(قلب جميل)،(بساتين الزيتون)،(باندورا جميلة/ حوّاء فى الثقافة اليونانية القديمة)،(كل شيئ أبيض).









*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

باقة من الأغانى اللاتينيّة ذات الإيقاع الكرنفالى الراقص شديدة البهجة وهى أغانٍ مُنَاسِبَة للصغار والكبار ولحفلات أعياد الميلاد والزّفاف وماشابه.





1-Thalia - Mujer Latina

2-Thalia - Amar Sin Ser Amada

3-Thalia - Tu Y Yo

4-Thalia - Rosalinda (Official Video

5-Shakira - Te Aviso, Te Anuncio

6-Shakira - Objection - Afro Punk Version (Live at Uno Di Noi

7-Paul Cless feat. Brixx - Suavemente

8-Ricky Martin - She Bangs (Spanish

9-Elvis Crespo - Por El Caminito

10-BETTO DOUGLLAS - LAMBADA DO GALO GAGO





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها،إستبن سيارتك أو نقديّة،لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج الجوزاء: العين تعشق كل جميل ،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج السّرطان: لا تتودّد مع الغرباء أو ترفع الحدود مع الأشخاص الجُدد ولاتتكلم إلا فى شئون الفن والرياضة ، بعيداً عن معلوماتك الخاصّة.





برج الأسد: إن كنت فى طريقك للخطبة فالإشارة خضراء بمشيئة الله تَعَالى ، إن كنت متزوّجاً فوظّف طاقتك لأداء واجباتك الزوجيّة.





برج العذراء: لاترفض دعوة لزيارة أو مقابلة فقد تجد فى زيارتك نصفك الحلو المفقود أو مشروعك التجارى الذى تبحث عنه.





برج الميزان: تعرفك على شخصية جديدة عن طريق أحد الأقرباء أو الأصهار قد يُثبت فائدته لك فى القريب فلا تستخف بالآخرين مهما صغر مركزهم الإجتماعى.





برج العقرب: الزحمة عدوّة الرحمة، إبتعد عن الدّهماء والأماكن المزدحمة أو التشابك مع أشخاص ليسو من مستواك، لاتتواجد إلا بمكان يليق بك وبأسرتك.





برج القوس: مطلوب منك ملاطفة أطفالك وأطفال أسرتك، إن لم تكن فى مزاج مُواتٍ لتقبل أساليب الصغار فى اللعب فعلى الأقل لاتعبس بوجوههم.





برج الجدي: الفقراء والمحتاجين لهم نصيب من الفرحة على يديك بمشيئة الله تَعَالى ، بذلك تُشبع شعورك بالرضا عن نفسك أثناء إستمتاعك بفرحة العيد مع أسرتك.





برج الدّلو: نشاط صِلَة الرّحِمْ تعنى زيارتك لأحد كبار شيوخ العائلة فى وقت مُناسب لتُسعد قلب مُثقل بالوحدة ، لَكَ لمسة حنان خاصّة فلا تبخل بها.



