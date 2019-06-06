رحيل رودريجو يُقرب اتليتكو مدريد من التعاقد مع لاعب يوفنتوس

اقترب لاعب وسط أتليتكو مدريد رودريجو هيرنانديز من الرحيل عن الروخي بلانكوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد وصول أكثر من عرض من أكبر الأندية في أوروبا مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن لم يحسم اللاعب وجهته حتى الآن.

وأشارت صحيفة"ماركا الإسبانية" إلى أن أتليتكو مدريد قرر التعاقد مع لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي "رودريجو بينتاكور" لاعب منتخب أوروجواى تعويضاً لرحيل رودريجو المحتمل عن الروخي بلانكوس.

يذكر أن بينتاكور شارك الموسم الماضي في 40 مباراة مع يوفنتوس وسجل هدفين وصنع ثلاث أهداف.