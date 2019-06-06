نجم نابولي: رحيل ساري إلى يوفنتوس خيانة

اعتبر نجم نابولي ومنتخب إيطاليا، اليوم الأربعاء، لورينزو إنسيني، أنه في حالة قبول المدرب السابق لنابولي، ماوريسيو ساري، تدريب يوفنتوس، سيكون الأمر بمثابة خيانة لمدينته القديمة.

قال إنسيني خلال مؤتمر صحافي من داخل مركز تدريبات كوفرتشيانو بمدينة فلورنسا، مقر معسكر "الآزوري"، استعداداً لمباراتي اليونان والبوسنة ضمن تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020): "انتقال ساري لتدريب يوفنتوس بالنسبة لنا نحن المنتمين لنابولي سيكون خيانة، وأتوقع أنه سيقلع عن هذه الفكرة".

وجاء سؤال الصحافيين لإنسيني، الذي لعب تحت إمرة ساري عندما كان الأخير مدرب لفريق الجنوب، في ظل التكهنات التي تحيط بمستقبل صاحب (60 عاماً) مع تشيلسي الإنجليزي، في الوقت الذي تؤكد فيه الصحافة الإيطالية اقترابه من تدريب "الببانكونيري"، عقب رحيل ماسيمليانو أليغري.

وأوضح: "يجب أيضاً الوضع في الاعتبار أن ساري مدرب محترف، وقدم كل ما لديه مع نابولي، كان مهماً للغاية بالنسبة لي في أوجه عديدة، ذهابه ليوفنتوس لن يتسبب لنا في أي ضرر، ولكن لا يمكنني لومه، هذا هو قراره".