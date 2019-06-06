الكشف عن برنامج اليوم الأول للمنتخب الوطني ببرج العرب

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيري المدير الفني، على برنامج اليوم الأول، لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه اليوم الخميس، بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر، أن يتواجد جميع اللاعبين بفندق في الحادية عشر صباح اليوم، وفى تمام الثانية عشر ظهرا، يعقد الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيري محاضرة فنية مع اللاعبين، يشرح خلالها أهداف المرحلة المقبلة بالنسبة للفريق، وضرورة المنافسة بقوة على بطولة الأمم الإفريقية.

ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأول، على الملعب الرئيسي بملعب برج العرب، في السابعة مساءًا، بحضور جميع اللاعبين، فيما يغيب الثنائى محمد صلاح ومحمد النني عن افتتاح المعسكر بإذن من الجهاز الفني.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تنزانيا وغنيا، وديا يومي 13 و 16 يونيو الجاري؛ تحضيرا لبطولة الأمم الإفريقية والمقرر استضافتها بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.