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أجيري يعقد مؤتمرا صحفيا ببرج العرب قبل معسكر الفراعنة

الخميس 06/يونيو/2019 - 04:51 ص
أجيري يعقد مؤتمرا صحفيا ببرج العرب قبل معسكر الفراعنة
خافير اجيري
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محمد الصو
 
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يعقد المكسيكى خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيا، بملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل انطلاق المعسكر المغلق استعدادا للأمم الإفريقية.

 

ويأتي مؤتمر أجيري، من أجل الحديث عن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

 

وينطلق معسكر الفراعنة صباح اليوم الخميس بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لوديتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الجاري.

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