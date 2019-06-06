البرازيل تهزم قطر بثنائية "مقلقة" في ليلة إصابة نيمار

حقق منتخب البرازيل فوزا مهما على نظيره القطري في المباراة الودية التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على استاد برازيليا، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا.

سجل ثنائية المنتخب البرازيلي كل من لاعب إيفرتون الإنجليزي، ريشارليسون في الدقيقة 16 ومهاجم مانشستر سيتي، جابرييل جيسوس في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، وكان خوخي بوعلام أضاع ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء ليحرم منتخب بلاده من هدف تاريخي للقطريين.

وشهدت المباراة في شوطها الأول إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على مستوى مشط القدم، وهي إصابة شبيهة بالإصابة التي تعرض لها قبل عدة أشهر مع باريس سان جيرمان وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ويستعد المنتخبان لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.