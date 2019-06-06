إصابة 5 أشخاص في حادث مروع بمطروح (أسماء)

أصيب خمسة أشخاص، إثر تصادم سيارتين أمام إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.





وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، اليوم إخطارًا بوقوع حادث التصادم ووجود مصابين.



