إصابة 5 أشخاص في حادث مروع بمطروح (أسماء)
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:16 ص
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أصيب خمسة أشخاص، إثر تصادم سيارتين أمام إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، اليوم إخطارًا بوقوع حادث التصادم ووجود مصابين.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي، وهم:"مختار فرج فايز، 25 عامًا، وطاهر فرج فايز، 26 عامًا، ومصطفى محمد شعبان، من الحمام العزبة الشرقية، وأحمد محمد إبراهيم، 21 عامًا، ومحمد ياسر معوض، 23 عامًا، من الجيزة، ومصابون بكدمات وسحجات بالجسم".
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