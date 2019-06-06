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اليوم.. المنتخب الوطني يتجمع استعدادا لوديتي تنزانيا وغنيا

الخميس 06/يونيو/2019 - 04:11 ص
اليوم.. المنتخب الوطني يتجمع استعدادا لوديتي تنزانيا وغنيا
منتخب مصر
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محمد الصو
 
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يتجمع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس، بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية.

 

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مرانه مساء اليوم استعدادا لوديتي تنزانيا وغنيا؛ يومي 13 و 16 يونيو الجاري على الترتيب.

 

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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